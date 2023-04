Il centrista Crosetto e la (difficile) posizione della Lega in Ue. L’analisi di Palano

Leggi su formiche

(Di sabato 15 aprile 2023) “Fratelli d’Italia deve occupare, dimostrandosi sempre più aperto e inclusivo, anche il centro”. Si concretizza l’idea del grande partito conservatore. Il ministroDifesa Guidol’ha detto molto chiaramente nella sua intervista al Corriere: non ci sarà spazio per il centro. Anzi, leggendo in filigrana, sembra dica: “Il centro, c’est moi”. In effetti, dopo la deflagrazione del progetto di partito unico nel terzo polo e il testimone del berlusconismo da raccogliere, il ragionamento diè più che legittimo. E, tra l’altro, “sarebbe la figura giusta per costruire un ponte per far convogliare quel che resta del berlusconismo in Fratelli d’Italia, ponendo le basi per il grande partito conservatore”. A dirlo è Damiano, politologo e direttore del dipartimento di Scienze ...