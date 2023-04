Il caso della fuga di Artem Uss investe il Governo (Di sabato 15 aprile 2023) “È un fatto abbastanza grave. Mi riservo di parlare con il ministro Nordio per capire bene come siano andate le cose”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo punto stampa in Etiopia sul caso Artem Uss, l’uomo d’affari russo fuggito dai domiciliari in Italia. Il premier Meloni parlerà con il ministro Nordio del caso della fuga dell’uomo d’affari russo Artem Uss “per capire bene come siano andate le cose” “Sicuramente ci sono delle anomalie – ha detto ancora il premier riferendosi al caso Uss -. E la principale credo sia la decisione della Corte d’Appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni francamente discutibili e di mantenerla anche quando c’era un’iniziativa sull’estradizione, perché ovviamente in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 15 aprile 2023) “È un fatto abbastanza grave. Mi riservo di parlare con il ministro Nordio per capire bene come siano andate le cose”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo punto stampa in Etiopia sulUss, l’uomo d’affari russo fuggito dai domiciliari in Italia. Il premier Meloni parlerà con il ministro Nordio deldell’uomo d’affari russoUss “per capire bene come siano andate le cose” “Sicuramente ci sono delle anomalie – ha detto ancora il premier riferendosi alUss -. E la principale credo sia la decisioneCorte d’Appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni francamente discutibili e di mantenerla anche quando c’era un’iniziativa sull’estradizione, perché ovviamente in ...

