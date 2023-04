Il caso Alex Schwazer, la videointervista a Alex Schwazer e Sandro Donati (Di sabato 15 aprile 2023) Alex Schwazer e Sandro Donati, sono una di quelle coppie perfette per un film. Il mentore e l’allievo, il maestro Jedi e il Padawan. L’uomo che, con la sua onestà integerrima e i suoi metodi ha risollevato la vita di un atleta, e il ragazzo che si è affidato a lui non solo per i suoi metodi di allenamento, ma anche come simbolo della lotta al doping. Dopo aver sbagliato una prima volta, Schwazer è voluto tornare su suoi passi, dire basta al doping, e ricominciare. Ce l’avrebbe anche fatta, ma un intrigo internazionale, e una brutta storia, si sono messi di mezzo. Schwazer e Donati sono come Rocky e Mickey, due underdogs, due uomini soli fuori da tutto, che insieme hanno lottato per ricominciare. Se ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 15 aprile 2023), sono una di quelle coppie perfette per un film. Il mentore e l’allievo, il maestro Jedi e il Padawan. L’uomo che, con la sua onestà integerrima e i suoi metodi ha risollevato la vita di un atleta, e il ragazzo che si è affidato a lui non solo per i suoi metodi di allenamento, ma anche come simbolo della lotta al doping. Dopo aver sbagliato una prima volta,è voluto tornare su suoi passi, dire basta al doping, e ricominciare. Ce l’avrebbe anche fatta, ma un intrigo internazionale, e una brutta storia, si sono messi di mezzo.sono come Rocky e Mickey, due underdogs, due uomini soli fuori da tutto, che insieme hanno lottato per ricominciare. Se ...

