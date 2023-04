Il canto di Alda Merini | poetessa degli esclusi | Alessio Boni e Marcello Prayer aprono la Settimana della Cultura

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Sabato 15 aprile alle 20,45 in Cattedrale la serata inaugurale della «Settimana» promossa dalla Diocesi con un’orig… - Manuela34537619 : RT @MiguelCalabria3: MERAVIGLIA! 'In me tutti amano la follia e io la venero, straordinario balcone di canto. Ma nessuno ama la donna che… - Manuela34537619 : RT @MiguelCalabria3: MERAVIGLIA! 'In me tutti amano la follia e io la venero, straordinario balcone di canto. Ma nessuno ama la donna che… -

... i bicchieri di vino profondi, i liquori, gli eccessi del, le cose bestemmiate. Pescatore, ... Ho preso in prestito il verso - e altro ancora - di una poesia diMerini: "Le osterie", da "Vuoto ..."Addio crocifissione, in me non c'è mai stato niente: sono soltanto un uomo risorto", scrive... Mentre si ode ilfunebre degli ebrei, il Kaddish, nella penombra si intravede una figura, ...Il 'Poema della Croce' diMerini è uncristologico intenso e drammatico, in cui Cristo e Maria dialogano con parole e silenzi, in cui appaiono nella loro umana fragilità e nella loro ...

L’INTERVISTA. Sabato 15 aprile alle 20,45 in Cattedrale la serata inaugurale della «Settimana» promossa dalla Diocesi con un’originale rilettura di una poesia di Alda Merini: «Un concertato folle, rar ...Portare in scena una vita incandescente, acuminata, volutamente priva di metafore. Lasciare che il racconto si riveli in tutta la sua cruda sincerità, senza orpelli, con la ferocia dell’urgenza. Quest ...