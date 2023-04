Il Cantante Mascherato | quali sono le maschere in corsa per la finale

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 15 aprile 2023) Ilstupisce sempre e ormai sta arrivando la semi, male variecherimaste in gara? Prima di indicare la risposta in merito al quesito in questione è possibile sottolineare come questa sera, che andrà in onda una nuova puntata, saranno presenti Mietta, ma anche altre cantanti famose, come per esempio Anna Tatangelo e anche Ivana Spagna, che canteranno insieme ad alcune. Come si sa, il programma piace molto e in effetti gli ascoltiabbastanza elevati, anche se sembra che su Canale 5 le puntate del Serale di Amici riescano ad arrivare più in alto per quanto riguarda la percentuale di ascolti. In ogni caso, rimane il fatto che il programma condotto da Milly Carlucci abbia ...