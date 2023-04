IL CANTANTE MASCHERATO, LO SCOIATTOLO NERO È VALERIA MARINI: “GRAZIE MILLY!” (Di sabato 15 aprile 2023) Tocca a SCOIATTOLO NERO svelarsi durante la semifinale del CANTANTE MASCHERATO 2023, dopo lo spareggio tra Stella e SCOIATTOLO NERO. Di fronte a Milly Carlucci e al grido tormentone “Giù la maschera!”, VALERIA MARINI si è palesata. Le prime parole della bionda showgirl sono state: GRAZIE. Mi spiace perché sono rimasta tanto sotto la maschera, e quindi sono quasi una Sirenetta, sono tutta bagnata. Volevo innanzitutto ringraziare Milly, GRAZIE, è stata una bellissima esperienza, ringrazio questa simpaticissima giuria, siete fortissimi. E ora avanti il prossimo. Chi canterà sotto le altre maschere? GRAZIE #VALERIAMARINI ?? Complimenti ?? ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 15 aprile 2023) Tocca asvelarsi durante la semifinale del2023, dopo lo spareggio tra Stella e. Di fronte a Milly Carlucci e al grido tormentone “Giù la maschera!”,si è palesata. Le prime parole della bionda showgirl sono state:. Mi spiace perché sono rimasta tanto sotto la maschera, e quindi sono quasi una Sirenetta, sono tutta bagnata. Volevo innanzitutto ringraziare Milly,, è stata una bellissima esperienza, ringrazio questa simpaticissima giuria, siete fortissimi. E ora avanti il prossimo. Chi canterà sotto le altre maschere??? Complimenti ?? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvblogit : Il Cantante Mascherato 4: eliminato Scoiattolo Nero, ecco chi è - alessio___1 : Chissà Ciccio BassaMontagna in quale luogo del mondo si trova e 'casualmente' mette su Rai1 per vedere e criticare… - Nic_dls00 : Di fronte a Milly Carlucci e al grido tormentone “Giù la maschera!”, Valeria Marini si è palesata.… - bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO, LO SCOIATTOLO NERO È VALERIA MARINI: 'GRAZIE MILLY!' - NZrina94 : 'L'eredità of Calciopoli still lingers in Serie A TIM, but Victor from Sudan found solace in watching Il Cantante Mascherato.' -