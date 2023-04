Il Cantante Mascherato: fuori Scoiattolo Nero. Era Valeria Marini (Di sabato 15 aprile 2023) Valeria Marini - Cantante Mascherato Giù la maschera per Valeria Marini. Nell’apertura della semifinale de Il Cantante Mascherato, in onda stasera in prima serata su Rai1, la showgirl sarda – nascosta sotto la maschera di Scoiattolo Nero – è stata infatti costretta a lasciare il gioco dopo aver perso lo spareggio, rimandato la scorsa settimana e giudicato dal pubblico social, contro Stella. I sospetti su Valeria Marini sono nati principalmente a partire dalla seconda puntata. Ad esempio, durante uno degli indizi, ha indicato il mese di maggio, ossia lo stesso in cui è nata. Ha inoltre ammesso di avere partecipato a tante gare, come quelle fatte nei vari reality o talent come l’Isola ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 15 aprile 2023)Giù la maschera per. Nell’apertura della semifinale de Il, in onda stasera in prima serata su Rai1, la showgirl sarda – nascosta sotto la maschera di– è stata infatti costretta a lasciare il gioco dopo aver perso lo spareggio, rimandato la scorsa settimana e giudicato dal pubblico social, contro Stella. I sospetti susono nati principalmente a partire dalla seconda puntata. Ad esempio, durante uno degli indizi, ha indicato il mese di maggio, ossia lo stesso in cui è nata. Ha inoltre ammesso di avere partecipato a tante gare, come quelle fatte nei vari reality o talent come l’Isola ...

