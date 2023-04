Il Cantante Mascherato | fuori lo ‘Scoiattolo Nero’ Valeria Marini Rimandato lo spareggio tra Stella e Squalo

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 15 aprile 2023)Giù la maschera per. Nel corso della semifinale de Il, in onda stasera in prima serata su Rai1, la showgirl sarda – nascosta sotto la maschera di Scoiattolo Nero – è stata infatti costretta a lasciare il gioco dopo aver perso lola scorsa settimana e giudicato dal pubblico social, contro. I sospetti susono nati principalmente a partire dalla seconda puntata. Ad esempio, durante uno degli indizi, ha indicato il mese di maggio, ossia lo stesso in cui è nata. Ha inoltre ammesso di avere partecipato a tante gare, come quelle fatte nei vari reality o talent ...