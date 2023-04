Il Benfica perde ancora, Chaves corsaro! Altro KO prima dell’Inter (Di sabato 15 aprile 2023) Termina 1-0 Chaves-Benfica. La squadra di Schmidt perde ancora, terza sconfitta consecutiva. Tra quattro giorni il ritorno con l’Inter in Champions League TERZO KO DI FILA ? Il Benfica cade ancora dopo i KO consecutivi contro Porto e Inter. La squadra di Schmidt, chiamata a reagire, non riesce a sfondare il muro del Chaves e capitola addirittura al 95?. Nessun turnover in casa biancorossa: giocano praticamente gli stessi di martedì sera in Champions League fatta eccezione per Morato, al suo posto Otamendi, e Florentino, rilevato da Neres. Ci prova sempre il pericoloso Rafa Diaz così come il talentuoso attaccante Gonçalo Ramos. Ma è un Benfica scarico e al 95? Abass trova l’acuto vincente. Altra sconfitta per i primi in classifica, mercoledì il ritorno ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) Termina 1-0. La squadra di Schmidt, terza sconfitta consecutiva. Tra quattro giorni il ritorno con l’Inter in Champions League TERZO KO DI FILA ? Ilcadedopo i KO consecutivi contro Porto e Inter. La squadra di Schmidt, chiamata a reagire, non riesce a sfondare il muro dele capitola addirittura al 95?. Nessun turnover in casa biancorossa: giocano praticamente gli stessi di martedì sera in Champions League fatta eccezione per Morato, al suo posto Otamendi, e Florentino, rilevato da Neres. Ci prova sempre il pericoloso Rafa Diaz così come il talentuoso attaccante Gonçalo Ramos. Ma è unscarico e al 95? Abass trova l’acuto vincente. Altra sconfitta per i primi in classifica, mercoledì il ritorno ...

