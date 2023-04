Il Barcellona modificherà il logo per la nuova maglia Home (Di sabato 15 aprile 2023) La nuova divisa Home del Barcellona per la stagione 2023/24 renderà omaggio alla squadra femminile del club. Lo scrive il portale specializzato Footy Headlines, spiegando che il nuovo kit riporterà due dettagli unici a forma di diamante per onorare la formazione femminile, l’FC Barcelona Femenì, e la sua storia. Oggi il Barcellona è una delle L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 15 aprile 2023) Ladivisadelper la stagione 2023/24 renderà omaggio alla squadra femminile del club. Lo scrive il portale specializzato Footy Headlines, spiegando che il nuovo kit riporterà due dettagli unici a forma di diamante per onorare la formazione femminile, l’FC Barcelona Femenì, e la sua storia. Oggi ilè una delle L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

