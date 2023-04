Iannone (FdI): “Su liste d’attesa De Luca è ancora alle promesse” (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“De Luca governa la Campania da 7 anni e parla ancora al futuro. Dice che la Campania diventerà un modello in Italia per le liste d’attesa quando la realtà dice che la Campania per le liste d’attesa è una vergogna per l’Italia. I campani pagano l’addizionale Irpef tra le più elevate della Nazione e non si vedono garantito neanche il diritto alla salute. Con De Luca tutto è straordinario o tutto lo sarà; peccato che i cittadini appena mettono il naso fuori di casa non trovano alcun riscontro di questo magico mondo di Alice”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Degoverna la Campania da 7 anni e parlaal futuro. Dice che la Campania diventerà un modello in Italia per lequando la realtà dice che la Campania per leè una vergogna per l’Italia. I campani pagano l’addizionale Irpef tra le più elevate della Nazione e non si vedono garantito neanche il diritto alla salute. Con Detutto è straordinario o tutto lo sarà; peccato che i cittadini appena mettono il naso fuori di casa non trovano alcun riscontro di questo magico mondo di Alice”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

