I più efficaci rimedi naturali per allontanare le formiche e senza insetticida (Di sabato 15 aprile 2023) I più efficaci rimedi naturali per allontanare le formiche senza insetticida La vostra casa è stata assediata dalle formiche ma non volete utilizzare gli insetticida? Ecco qualche rimedio naturale che vi potrà essere di aiuto. 1.Il sale Cospargere un po' di sale dove si annidano le formiche o vicino ad un punto di ingresso vi aiuterà ad allontanarle in poco tempo. 2.Cannella, paprica, pepe e chiodi di garofano L'odore forte di queste spezie riuscirà a cacciare via le formiche. 3.Foglie di alloro e foglie di menta Due erbe aromatiche molto usate in cucina per preparare dei gustosi piatti come la menta e l'alloro sono ideali per essere messe in cucina o nei pressi degli ingressi.

