I migliori album dei The Script: il disco di debutto, Science & Faith e tanti altri (Di sabato 15 aprile 2023) Ai migliori album dei The Script va il merito per aver restituito al pop rock quella dignità che è sempre stata propria della popular music, senza troppe sfumature, e talmente ancorato alle origini – i The Script nascono in Irlanda, già terra di altri nomi autorevoli – che spesso la loro musica viene definita celtic soul senza ovviamente trascurare tutto il resto che concerne il mondo indie. Nati a Dublino nel 2002, nel tempo si sono ritagliati una fetta importante della scena internazionale. Per ben sei volte hanno dominato la prima posizione della classifica britannica. Il primo album, The Script, ha venduto oltre un milione di copie. The Script (2008) Una partenza col botto, fenomeno che caratterizza sempre gli artisti destinati ad entrare a ... Leggi su optimagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Aidei Theva il merito per aver restituito al pop rock quella dignità che è sempre stata propria della popular music, senza troppe sfumature, e talmente ancorato alle origini – i Thenascono in Irlanda, già terra dinomi autorevoli – che spesso la loro musica viene definita celtic soul senza ovviamente trascurare tutto il resto che concerne il mondo indie. Nati a Dublino nel 2002, nel tempo si sono ritagliati una fetta importante della scena internazionale. Per ben sei volte hanno dominato la prima posizione della classifica britannica. Il primo, The, ha venduto oltre un milione di copie. The(2008) Una partenza col botto, fenomeno che caratterizza sempre gli artisti destinati ad entrare a ...

