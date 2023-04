I medici del Pio Albergo Trivulzio denunciano un "clima di terrore" (Di sabato 15 aprile 2023) AGI – Il Pio Albergo Trivulzio, storica istituzione milanese di aiuto ai deboli, vive momenti di grandi tensioni. “Più del 50% dei dipendenti ha ricevuto un procedimento disciplinare a partire dal 2019 quando si è insediata l'attuale dirigenza – spiega Stefano Magnone, segretario regionale di Anaao-Assomed, il ‘sindacato' dei medici -. La maggior parte di questi procedimenti si è chiusa con un'archiviazione, in alcuni casi sono state inflitte sanzioni di estrema gravità da lasciarci sconcertati”- “C'è un clima di polizia – dice all'AGI un medico in servizio al Pat che vuole mantenere l'anonimato -. Sono successe cose assurde come la sospensione per sei mesi di una primaria accusata in merito alla gestione di un focolaio di scabbia sulla cui diffusione non aveva responsabilità. Ora è in ferie forzate. Il sospetto è ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI – Il Pio, storica istituzione milanese di aiuto ai deboli, vive momenti di grandi tensioni. “Più del 50% dei dipendenti ha ricevuto un procedimento disciplinare a partire dal 2019 quando si è insediata l'attuale dirigenza – spiega Stefano Magnone, segretario regionale di Anaao-Assomed, il ‘sindacato' dei-. La maggior parte di questi procedimenti si è chiusa con un'archiviazione, in alcuni casi sono state inflitte sanzioni di estrema gravità da lasciarci sconcertati”- “C'è undi polizia – dice all'AGI un medico in servizio al Pat che vuole mantenere l'anonimato -. Sono successe cose assurde come la sospensione per sei mesi di una primaria accusata in merito alla gestione di un focolaio di scabbia sulla cui diffusione non aveva responsabilità. Ora è in ferie forzate. Il sospetto è ...

