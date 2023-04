"I gruppi restano". Il Terzo polo rimane unito solo per non perdere i soldi (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo il fallimento del partito unico a naufragare potrebbe essere il Terzo polo. L'annuncio è arrivato direttamente dal leader di Azione Carlo Calenda che a «Oggi è un altro giorno» su Rai 1 ha dichiarato: «Alle elezioni europee ci saranno due partiti che andranno separati perché è stato fatto saltare un progetto». Tranne poi aggiungere: «I gruppi resteranno insieme? Certo sono stati votati così ed è giusto che restino così». Insieme, ma divisi. Una formula ibrida che da un lato cerca di «salvare» i finanziamenti di Camera e Senato ai gruppi parlamentari mentre dall'altro certifica un rapporto che ha toccato il punto di non ritorno. A confermarlo nel primo pomeriggio di ieri da Italia Viva ha pubblicato un documento sulle 10 fake news raccontate da Calenda. Al di là delle parole ci sono alcune questioni che rimangono ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo il fallimento del partito unico a naufragare potrebbe essere il. L'annuncio è arrivato direttamente dal leader di Azione Carlo Calenda che a «Oggi è un altro giorno» su Rai 1 ha dichiarato: «Alle elezioni europee ci saranno due partiti che andranno separati perché è stato fatto saltare un progetto». Tranne poi aggiungere: «Iresteranno insieme? Certo sono stati votati così ed è giusto che restino così». Insieme, ma divisi. Una formula ibrida che da un lato cerca di «salvare» i finanziamenti di Camera e Senato aiparlamentari mentre dall'altro certifica un rapporto che ha toccato il punto di non ritorno. A confermarlo nel primo pomeriggio di ieri da Italia Viva ha pubblicato un documento sulle 10 fake news raccontate da Calenda. Al di là delle parole ci sono alcune questioni che rimangono ...

