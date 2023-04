I cani e i gatti possono "passare" i superbatteri ai loro padroni (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - cani e gatti domestici sono potenzialmente in grado di trasmettere ai proprietari superbatteri resistenti agli antibiotici. Lo evidenzia uno studio, presentato durante il Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (ECCMID), condotto dagli scienziati del Laboratorio di resistenza agli antibiotici presso il Centro di ricerca interdisciplinare in salute animale dell'Università di Lisbona. Il gruppo di ricerca, guidato da Juliana Menezes, ha individuato sei animali domestici in Portogallo e uno nel Regno Unito che trasportavano batteri resistenti agli antibiotici simili a quelli trovati nei loro proprietari. Questa scoperta, commentano gli autori, evidenzia l'importanza di includere le famiglie che convivono con cani e gatti nei programmi volti a ridurre la ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI -domestici sono potenzialmente in grado di trasmettere ai proprietariresistenti agli antibiotici. Lo evidenzia uno studio, presentato durante il Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (ECCMID), condotto dagli scienziati del Laboratorio di resistenza agli antibiotici presso il Centro di ricerca interdisciplinare in salute animale dell'Università di Lisbona. Il gruppo di ricerca, guidato da Juliana Menezes, ha individuato sei animali domestici in Portogallo e uno nel Regno Unito che trasportavano batteri resistenti agli antibiotici simili a quelli trovati neiproprietari. Questa scoperta, commentano gli autori, evidenzia l'importanza di includere le famiglie che convivono connei programmi volti a ridurre la ...

