Hyundai – azienda vittima di attacco hacker, dati degli italiani a rischio (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Hyundai ha avvisato i proprietari di auto in Italia e Francia, nonché coloro che hanno prenotato un test drive nei due paesi, di un attacco informatico che ha permesso ai cybercriminali di accedere ai loro dati personali. Secondo la comunicazione dell’azienda, i criminali hanno ottenuto indirizzi email, indirizzi fisici, numeri di telefono e numeri di telaio dei veicoli. Molti utenti sono oggi delusi dalla gestione della sicurezza da parte del colosso. Hyundai: i malintenzionati colpiscono anche l’azienda Hyundai ha reagito rapidamente, coinvolgendo esperti di cybersecurity per gestire l’incidente e mettendo offline i sistemi interessati fino a quando non verranno implementate ulteriori misure di sicurezza. Nel frattempo, l’azienda ha ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroidha avvisato i proprietari di auto in Italia e Francia, nonché coloro che hanno prenotato un test drive nei due paesi, di uninformatico che ha permesso ai cybercriminali di accedere ai loropersonali. Secondo la comunicazione dell’, i criminali hanno ottenuto indirizzi email, indirizzi fisici, numeri di telefono e numeri di telaio dei veicoli. Molti utenti sono oggi delusi dalla gestione della sicurezza da parte del colosso.: i malintenzionati colpiscono anche l’ha reagito rapidamente, coinvolgendo esperti di cybersecurity per gestire l’incidente e mettendo offline i sistemi interessati fino a quando non verranno implementate ulteriori misure di sicurezza. Nel frattempo, l’ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Hyundai - azienda vittima di attacco hacker, dati degli italiani a rischio - - MaxiSironi : RT @disinformatico: Se avete una Hyundai acquistata in Italia, occhio a messaggi e chiamate da parte di sedicenti rappresentanti dell'azien… - mirty75 : RT @disinformatico: Se avete una Hyundai acquistata in Italia, occhio a messaggi e chiamate da parte di sedicenti rappresentanti dell'azien… - Gaudo : RT @disinformatico: Se avete una Hyundai acquistata in Italia, occhio a messaggi e chiamate da parte di sedicenti rappresentanti dell'azien… - ManuelaMassucci : RT @disinformatico: Se avete una Hyundai acquistata in Italia, occhio a messaggi e chiamate da parte di sedicenti rappresentanti dell'azien… -

Lezione Hyundai per Stellantis: come si passa all'auto elettrica salvando l'indotto Hyundai in aiuto ai fornitori Il gruppo Hyundai ha annunciato un mega piano di investimenti con l'obbiettivo di diventare uno dei primi tre ... secondo cui ogni volta che un'azienda riesce a ridurre i ... Come i brand immaginano le auto del futuro ... riusciremo ad adattarci Hyundai: Addio al volante Hyundai ha presentato lo scorso anno un nuovo ... L'azienda ha sostituito il volante con due Joystick, uno posizionato sulla consolle centrale, mentre ... Perché l'uso dell'idrogeno per le auto è conveniente Anche le case automobilistiche rimangono divise e, ad eccezione di Toyota e Hyundai, sono poche ...per la costruzione di un'infrastruttura per l'idrogeno è troppo elevato per una singola azienda, per ... in aiuto ai fornitori Il gruppoha annunciato un mega piano di investimenti con l'obbiettivo di diventare uno dei primi tre ... secondo cui ogni volta che un'riesce a ridurre i ...... riusciremo ad adattarci: Addio al volanteha presentato lo scorso anno un nuovo ... L'ha sostituito il volante con due Joystick, uno posizionato sulla consolle centrale, mentre ...Anche le case automobilistiche rimangono divise e, ad eccezione di Toyota e, sono poche ...per la costruzione di un'infrastruttura per l'idrogeno è troppo elevato per una singola, per ... Hyundai vittima di attacco hacker in Italia e in Francia: sottratti anche ... DDay.it Hyundai Tucson 1.6 CRDI XTech nuova a Torino Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ... Hyundai Tucson 1.6 HEV aut.Exellence nuova a Torino Panoramauto Torino S.r.l. è unazienda giovanile ma nello stesso tempo con esperienza di 10 anni nel settore auto. Negli ultimi 10 anni abbiamo costruito una realtà in grado di soddisfare più di 10.00 ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Panoramauto Torino S.r.l. è unazienda giovanile ma nello stesso tempo con esperienza di 10 anni nel settore auto. Negli ultimi 10 anni abbiamo costruito una realtà in grado di soddisfare più di 10.00 ...