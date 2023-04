Hyundai al Fuorisalone 2023 con la nuova IONIQ 6

(Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroidtorna ufficialmente alla Milano Design Week dal prossimo 17 al 23 aprile per consolidare il rapporto tra il mondo del design e il brand con la città di Milano in uno dei momenti più importanti. C’è la conferma della collaborazione con.it, di cuisarà Main Sponsor. Da segnalare anche la presenza dell’installazione inedita SOLFERINO 28 – ELEVATORS, sviluppata e pensata dallo studio Migliore+Servetto nella sede storica del Corriere della Sera. La6 sarà protagonista di Solferino 28 – Elevators Sarà il Corriere della Sera ad organizzare l’istallazione a cielo aperto Solferino 28 – Elevators, mentre proprio in questa sedepresenterà il futuro del mondo della mobilità mostrando la sua ...

Hyundai porta la mobilità del futuro al Fuorisalone 2023 Corriere della Sera

Di Edoardo Nastri Il costruttore coreano sarà presente all’evento con una installazione nel cortile della sede del Corriere della Sera: si chiama «Solferino 28 - Elevators» Hyundai torna anche quest’a ...L'assemblea annuale dei soci ci offre qualche aggiornamento sui piani del Gruppo. 23 modelli elettrici già in commercio che diventeranno 75 entro il 2030 ...