Hockey Prato | Serie A Elite maschile | festival di pareggi nella sesta giornata | vince solo l’SH Paolo Bonomi

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) Rallentano la propria corsa Valchisone e Ferrini, le due squadre fino a questo momento leader del Campionato Italiano didisu. I due team infatti sono usciti con uno dagli scontri validi per la, venendo bloccati rispettivamente da Butterfly Roma e da Bondeno. Valchisone nello specifico non è andata oltre l’1-1 in trasferta nel Centro Giulio Onesti, rimanendo comunque in testa alla classifica, mentre i cagliaritani sono stati fermati tra le mura amiche da Bondeno, sempre con il risultato di 1-1. Non ha approfittato del mezzo passo falso delle delle avversarie Tevere, il quale ha dovuto cedere il passo alper 2-3. Si tratta ...