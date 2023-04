Highlights Napoli-Verona 0-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 15 aprile 2023) Ildeglidi, match valevole per la trentesima giornata del campionato di. Allo stadio Diego Armando Maradona primo tempo con poche occasioni da gol e con unche si difende con ordine e senza affanno e che prova anche a ripartire con Lasagna sugli scudi. Nella ripresa Zielinski e compagni alzano i giri dal motore e vanno vicini al gol del vantaggio: torna in campo anche Victor Osimhen che con un grande destro spacca la traversa. La più grande palla gol del match ce l’ha ilal 90 con Ngonge che tutto solo, si presenta davanti a Meret, e prova un cucchiaio che gli esce malissimo sprecando la palla da tre punti. Finisce 0-0 al Maradona. SportFace.

Molti supporter partenopei hanno sfidato la cabala decidendo di ...

La giocata di Diaz e i gialli ad Anguissa. Gli highlights Gazzetta

75' - ZIELINSKI! Tiro da fuori del polacco, murato da Tameze ben appostato in area. 72' - Due cambi per il Napoli: è il momento di Victor Osimhen che subentra a Raspadori. Fuori anche Elmas e dentro L ...3' - Verona molto aggressivo su ogni portatore di palla azzurro in questi primissimi minuti. 17.55 - Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo con il pubblico che torna a tifare a pieno regime.