Highlights e gol Tottenham-Bournemouth 2-3: Premier League 2022/2023 (VIDEO) (Di sabato 15 aprile 2023) Gli Highlights e le azioni salienti di Tottenham-Bournemouth 2-3, match della trentunesima giornata di Premier League 2022/2023. Al 14? Son Heung Min firma il primo gol di giornata su assist di Perisic, ma al 38? l’ex Roma Vina trova il pari dopo una grande azione individuale in area. Al 51? Solanke illude gli ospiti con la rete del vantaggio per le Cherries, ma all’88’ Danjuma ristabilisce il pari. Nel recupero però c’è il 2-3 di Ouattara dopo 5? di recupero. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Glie le azioni salienti di2-3, match della trentunesima giornata di. Al 14? Son Heung Min firma il primo gol di giornata su assist di Perisic, ma al 38? l’ex Roma Vina trova il pari dopo una grande azione individuale in area. Al 51? Solanke illude gli ospiti con la rete del vantaggio per le Cherries, ma all’88’ Danjuma ristabilisce il pari. Nel recupero però c’è il 2-3 di Ouattara dopo 5? di recupero. SportFace.

