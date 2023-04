Highlights e gol Inter-Monza 0-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di sabato 15 aprile 2023) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Inter-Monza, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro buona partenza dei ragazzi di Simone Inzaghi che vanno vicini al gol con un paio di occasioni create da Correa, ma Di Gregorio dice di no. Con il passare dei minuti la partita dell’Inter si affievolisce, il Monza cresce e riesce a rimanere in partita. Nella ripresa tanti gli errori da parte dei nerazzurri che poi vengono puniti su calcio d’angolo: Caldirola svetta e fa 0-1. LE PAGELLE E I VOTI SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentesima giornata del campionato di. A San Siro buona partenza dei ragazzi di Simone Inzaghi che vanno vicini al gol con un paio di occasioni create da Correa, ma Di Gregorio dice di no. Con il passare dei minuti la partita dell’si affievolisce, ilcresce e riesce a rimanere in partita. Nella ripresa tanti gli errori da parte dei nerazzurri che poi vengono puniti su calcio d’angolo: Caldirola svetta e fa 0-1. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

