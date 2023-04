Highlights e gol Bologna-Milan 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di sabato 15 aprile 2023) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Bologna-Milan 1-1, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Dall’Ara dopo quaranta secondi subito avanti i felsinei con il gol di Sansone, mentre sul finire del primo tempo pareggia i conti la squadra ospite con Pobega. Nella ripresa c’è un rigore non concesso ai rossoneri con tante proteste, non cambia il punteggio. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la trentesima giornata di. Al Dall’Ara dopo quaranta secondi subito avanti i felsinei con il gol di Sansone, mentre sul finire del primo tempo pareggia i conti la squadra ospite con Pobega. Nella ripresa c’è un rigore non concesso ai rossoneri con tante proteste, non cambia il punteggio. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ?? I gol di @ciroimmobile, @F_Andersoon e @M88Marcos per espugnare il Picco Gil highlights ??… - iotifomodena : Dalla curva non avevo visto, ma ora più guardo gli highlights più mi sembra che la torre sul loro gol sia di bracci… - flazia24 : RT @OfficialSSLazio: ?? I gol di @ciroimmobile, @F_Andersoon e @M88Marcos per espugnare il Picco Gil highlights ?? - EmpoliFC : Un gol di Dessers in avvio vale il successo grigiorosso sugli azzurri; allo Zini Cremonese batte Empoli 1-0. Riv… - GraziaMarocco : RT @PianetaMilan: #BolognaMilan, la #Top5 gol dei #rossoneri al 'Dall'Ara' (#Video) - #TBT #Amarcord @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… -