Highlights basket Reggio Emilia-Treviso 88-77 | Serie A1 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 15 aprile 2023) Unahotelsbatte Nutribulletper 88-77 nella sfida valida per la ventiseiesima giornata dellaA1di, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Adrian Banks, il quale mette a segno 26 punti, che però non bastano a regalare la vittoria a. Ecco gli highlitghts del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON LA CRONACA E IL TABELLINO DEL MATCH SportFace.

Vitali e Olisevicius glaciali, Reggio Emilia supera Treviso nello scontro salvezza Gazzetta

Il grande basket americano dell' NBA è di casa su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di ammirare da vicino tutti i grandi campioni grazie a Sky Sport NBA, il canale dedicato e di riferiment ...