Harry, William e Carlo: accordi segreti e aspettative per il prossimo incontro (Di sabato 15 aprile 2023) Il principe Harry sarà presente all’incoronazione di re Carlo, nonostante i rapporti tesi con il fratello William, e gran parte dei Windsor. La strategia del duca di Sussex è apparsa abbastanza ovvia: ritardare la propria risposta oltre le scadenze per fare pressione sulla Corona ed ottenere un risultato più vantaggioso. In questa partita, però, oltre ai tre giocatori noti (Harry, Carlo e William) ci sarebbe anche un pezzo chiave: l’arcivescovo di Canterbury. Ci si è chiesti più volte chi farà da mediatore nei rapporti tra i tre. Alcuni tabloid avevano riposto le loro fiducie in Kate Middleton. Ma dopo la pubblicazione del documentario Netflix e dell’autobiografia, la principessa del Galles non sarebbe così ben disposta. Al contrario, secondo alcuni, avrebbe preteso che la ... Leggi su velvetmag (Di sabato 15 aprile 2023) Il principesarà presente all’incoronazione di re, nonostante i rapporti tesi con il fratello, e gran parte dei Windsor. La strategia del duca di Sussex è apparsa abbastanza ovvia: ritardare la propria risposta oltre le scadenze per fare pressione sulla Corona ed ottenere un risultato più vantaggioso. In questa partita, però, oltre ai tre giocatori noti () ci sarebbe anche un pezzo chiave: l’arcivescovo di Canterbury. Ci si è chiesti più volte chi farà da mediatore nei rapporti tra i tre. Alcuni tabloid avevano riposto le loro fiducie in Kate Middleton. Ma dopo la pubblicazione del documentario Netflix e dell’autobiografia, la principessa del Galles non sarebbe così ben disposta. Al contrario, secondo alcuni, avrebbe preteso che la ...

