Harry Potter: si pensa a un cast più inclusivo per la serie TV reboot targata HBO (Di sabato 15 aprile 2023) Stando a recenti indiscrezioni la priorità della nuova serie di Harry Potter sarebbe quella di abbracciare l'inclusività e la diversità, soprattutto tra i componenti del cast. Dopo mesi di speculazioni alla fine l'annuncio della serie TV di Harry Potter è diventato realtà. Il coinvolgimento di J.K. Rowling nel progetto come produttrice esecutiva ha attirato le critiche dei fan, ma il boss di HBO non sembra avergli dato molto peso, concentrandosi su quello che verrà rappresentato su schermo. E quanto pare la serie reboot potrebbe abbracciare inclusività e diversità, soprattutto tra i componenti del cast. A lanciare l'indiscrezione è stato l'insider Jeff Sneider secondo cui il team di sviluppo cercherà in tutti i modi di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 15 aprile 2023) Stando a recenti indiscrezioni la priorità della nuovadisarebbe quella di abbracciare l'inclusività e la diversità, soprattutto tra i componenti del. Dopo mesi di speculazioni alla fine l'annuncio dellaTV diè diventato realtà. Il coinvolgimento di J.K. Rowling nel progetto come produttrice esecutiva ha attirato le critiche dei fan, ma il boss di HBO non sembra avergli dato molto peso, concentrandosi su quello che verrà rappresentato su schermo. E quanto pare lapotrebbe abbracciare inclusività e diversità, soprattutto tra i componenti del. A lanciare l'indiscrezione è stato l'insider Jeff Sneider secondo cui il team di sviluppo cercherà in tutti i modi di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La serie tv su Harry Potter si farà! ?? verrà prodotta per HBO Max ?? J.K. Rowling sarà produttrice esecutiva ?? sarà… - Daninseries : Il cast della nuova serie tv di Harry Potter - trash_italiano : Pier Silvio appena scoprirà della serie tv su Harry Potter, da poter mandare in onda su Italia 1 praticamente tutti… - UchihaGiada : @florilegium777 Io noto Harry Potter sei un appassionata come me . Buon sangue non mente ? - LaMagliaFuori : Pobega sul velluto. Il nostro Harry Potter ???? -