Ha il figlio in ospedale, ma il giudice le nega il legittimo impedimento. L’avvocatura: intollerabile (Di sabato 15 aprile 2023) Diventa un caso il no di un giudice al rinvio di un’udienza per legittimo impedimento avanzato da un’avvocato, Ilaria Salamandra. Che ha motivato la richiesta dalla necessità di dover assistere il figlio di 2 anni per un intervento di day hospital al Bambino Gesù di Roma. “È stata una vicenda traumatica”, racconta l’interessata, che sottolinea di aver fornito una documentazione dettagliatissima . “Quando mi hanno comunicato la decisione del tribunale che ha negato il legittimo impedimento ad essere presente in aula ero in ospedale con mio figlio, sono svenuta”. Roma, giudice vieta legittimo impedimento La vicenda è stata commentata duramente in una nota dal Consiglio dell’Ordine degli ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) Diventa un caso il no di unal rinvio di un’udienza peravanzato da un’avvocato, Ilaria Salamandra. Che ha motivato la richiesta dalla necessità di dover assistere ildi 2 anni per un intervento di day hospital al Bambino Gesù di Roma. “È stata una vicenda traumatica”, racconta l’interessata, che sottolinea di aver fornito una documentazione dettagliatissima . “Quando mi hanno comunicato la decisione del tribunale che hato ilad essere presente in aula ero incon mio, sono svenuta”. Roma,vietaLa vicenda è stata commentata duramente in una nota dal Consiglio dell’Ordine degli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Figlio in ospedale, negato il legittimo impedimento ad un'avvocata. 'Lesa la dignità di legale e donna', stigmati… - LaStampa : Roma, la denuncia dell’avvocata-mamma sui social: “Sono in ospedale con mio figlio ma un giudice non ha rinviato l’… - La7tv : #lariachetira Umberto Galimberti: 'Non si creda che una madre che lascia il figlio in custodia a un ospedale lo fac… - ShardanFreeMan : RT @ImolaOggi: Mettono i bastoni tra le ruote alle mamme che lavorano??? ??Figlio in ospedale, giudice nega il legittimo impedimento a un'avv… - SecolodItalia1 : Ha il figlio in ospedale, ma il giudice le nega il legittimo impedimento. L’avvocatura: intollerabile… -