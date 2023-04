"Ha detto Hitler!". Il delirio della piddina Gribaudo: figuraccia atroce da Veronica Gentili (Di sabato 15 aprile 2023) Qualche settimana fa Elly Schlein aveva difeso le ragioni degli eco-teppisti che avevano appena vandalizzato Palazzo Vecchio a Firenze. E Chiara Gribaudo, fedelissima della segretaria nominata vicepresidente del Pd, segue l'esempio della leader montando su tutte le furie a Controcorrente - Prima serata, il talk condotto da Veronica Gentili su Rete 4. A farla infuriare il senatore Lucio Malan, senatore di Fratelli d'Italia, che avrebbe pronunciato la parola "Hitler". Peccato che l'onorevole ex forzista avesse parlato di "internet" e quella della Gribaudo si sia dunque rivelata una colossale (e virale) figura di palta. "Questo è il linguaggio di Internet, il linguaggio social - spiega Malan difendendo i toni durissimi di Giorgia Meloni contro gli eco-vandali -. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Qualche settimana fa Elly Schlein aveva difeso le ragioni degli eco-teppisti che avevano appena vandalizzato Palazzo Vecchio a Firenze. E Chiara, fedelissimasegretaria nominata vicepresidente del Pd, segue l'esempioleader montando su tutte le furie a Controcorrente - Prima serata, il talk condotto dasu Rete 4. A farla infuriare il senatore Lucio Malan, senatore di Fratelli d'Italia, che avrebbe pronunciato la parola "Hitler". Peccato che l'onorevole ex forzista avesse parlato di "internet" e quellasi sia dunque rivelata una colossale (e virale) figura di palta. "Questo è il linguaggio di Internet, il linguaggio social - spiega Malan difendendo i toni durissimi di Giorgia Meloni contro gli eco-vandali -. ...

