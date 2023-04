Guida TV: programmi di stasera, sabato 15 aprile 2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, sabato 15.4.2023, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Il Cantante Mascherato Show RAI2 FBI/FBI International Serie TV RAI3 Quinta Dimensione – Il futuro è già qui Documentario RETE4 Bomber Film CANALE5 Amici di Maria De Filippi Talent Show ITALIA1 Il Mondo Perduto: Jurassic Park Film LA7 Eden – Un Pianeta da Salvare Documentario REALTIME Dr. Pimple Popper – La dottoressa schiacciabrufoli Docureality CIELO Malizia Film TV8 GP Americhe Sport NOVE La Rapina Perfetta Film first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di sabato 15 aprile 2023)aitv della prima serata di oggi,15.4., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Il Cantante Mascherato Show RAI2 FBI/FBI International Serie TV RAI3 Quinta Dimensione – Il futuro è già qui Documentario RETE4 Bomber Film CANALE5 Amici di Maria De Filippi Talent Show ITALIA1 Il Mondo Perduto: Jurassic Park Film LA7 Eden – Un Pianeta da Salvare Documentario REALTIME Dr. Pimple Popper – La dottoressa schiacciabrufoli Docureality CIELO Malizia Film TV8 GP Americhe Sport NOVE La Rapina Perfetta Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CasilinaNews : Programmi in tv stasera, 15 aprile 2023. Guida TV di oggi - Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - ombrerosse_ : @Lorecn78 Sono accordi Stato-Regioni che stabiliscono linee guida. Come i programmi scolastici per me sono da butta… - antonellaa262 : Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 15 aprile. Scopri i… - ElleMary99 : @AndreaVerdiMD @Agenzia_Ansa Sono d'accordo in generale con le linee guida del link, ma va detto che alcuni famosi… -