Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Guerriglia e devastazioni prima di Spezia-Lazio. La rabbia degli agenti di polizia (video) -

Sul CorMezz. Verrà chiesto il conto delle. Intanto Curva A e Curva B invitano i tifosi a sostenere le attività commerciali ... E' ancora fresco il ricordo delladella settimana ...E poi ci sono lecontro i negozi e più in generale i privati, e ancora le auto ... Un copione che si ripete ormai da mesi, come una routine dellache lascia sgomenti ma pure un ...... quando nel corso dellegli ultrà dell'Eintracht erano affiancati dagli atalantini; ..."L'allerta calcio " inevitabile dopo i fatti dell'8 gennaio tra romanisti e napoletani e la...

Guerriglia e devastazioni prima di Spezia-Lazio. La rabbia degli ... Secolo d'Italia

Nonostante il divieto di accesso allo stadio imposto dal Viminale, c'è preoccupazione per l'arrivo degli ultras olandesi. Silf Lazio: "Qualora non si riesca a rendere effettivo il divieto di trasferta ...I segni delle devastazioni sono ancora evidenti sull'obelisco di piazza Savoia, «rattoppato» forse con troppa fretta, sui muri di alcuni palazzi non ripuliti e soprattutto sulle 22 enormi vetrate dell ...