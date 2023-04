“Guardate come si è fatta vedere”. Belen sorprende tutti: costretta a stare in casa, si mostra così (Di sabato 15 aprile 2023) Oramai è ben noto che la famosa showgirl argentina, Belen Rodriguez, si trova in isolamento da martedì 11 aprile. Mentre era in camerino, a prepararsi per condurre una nuova puntata de Le Iene, ha infatti scoperto di essere positiva al Covid. Da quanto sappiamo la conduttrice sta abbastanza bene, dunque non presenta sintomi. Nonostante questo pare sia subito tornata a casa per guardare il programma e il lavoro dei suoi colleghi. Al momento quindi Belen Rodriguez non potrà fare altro che aspettare di risultare negativa al Covid. come ben sappiamo però la modella 38enne è sempre molto attenta al suo fisico, curandolo continuamente con una dieta equilibrata, del sano sport e massaggi in tutto il corpo. Anche adesso quindi, nonostante si trovi bloccata a casa per problemi di salute, ha pubblicato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Oramai è ben noto che la famosa showgirl argentina,Rodriguez, si trova in isolamento da martedì 11 aprile. Mentre era in camerino, a prepararsi per condurre una nuova puntata de Le Iene, ha infatti scoperto di essere positiva al Covid. Da quanto sappiamo la conduttrice sta abbastanza bene, dunque non presenta sintomi. Nonostante questo pare sia subito tornata aper guardare il programma e il lavoro dei suoi colleghi. Al momento quindiRodriguez non potrà fare altro che aspettare di risultare negativa al Covid.ben sappiamo però la modella 38enne è sempre molto attenta al suo fisico, curandolo continuamente con una dieta equilibrata, del sano sport e massaggi in tutto il corpo. Anche adesso quindi, nonostante si trovi bloccata aper problemi di salute, ha pubblicato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Incontro tra #Vondereyen e #LiQiang: il momento più importante del video è al minuto 1’21” dopo la stretta di mano… - D3AR_P4TI3NC3 : RT @MartinaMontague: Diciamo che non mi lascia sbigottita il fatto che si possa credere in dio, ma raga' la CHIESA. Credere nella chiesa mi… - jjengayy : guardate come saltella ?? - saturnstrings_ : RT @MartinaMontague: Diciamo che non mi lascia sbigottita il fatto che si possa credere in dio, ma raga' la CHIESA. Credere nella chiesa mi… - ZittaEva : Trump ha proposto di consegnare fucili agli insegnanti per difendersi in ipotetiche stragi. Che è come dire di far… -