Gualtieri e le ragioni del tressette in aula | ”Ero stato con Salvini | poi Raggi Mi dovevo rilassare”

Roma. Certo la partitella di Gualtieri a tressette non è passata inosservata ai media. Certo, l'immagine del Primo Cittadino che durante l'Assemblea capitolina dello scorso 2 febbraio, immortalato durante gioca a carte in modo smart, e cioè con il suo smartphone, ha fatto il giro del web e non è di certo cosa da poco. Ha fatto anche il giro delle chat di Palazzo Senatorio, ovviamente, finendo per agitare subito le acque dell'opposizione. 'Partitella' a carte durante il Consiglio, beccato… il sindaco Roberto Gualtieri Gualtieri e il relax in aula dopo Salvini e Raggi Ma ecco che dopo tanto subbuglio mediatico, arriva anche la risposta di Gualtieri, che prova a cavarsi dall'impaccio alla Boccaccio, cercando la battuta fulgente per poter ammorbidire il ...

