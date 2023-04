Greta Garbo: c’era una volta la divina (Di sabato 15 aprile 2023) Hollywood è il sogno di tutti coloro che desiderano diventare attori e sfondare nel mondo del cinema, è così oggi e lo è stato ancora di più nel passato. Ci sono tante dive che hanno fatto la storia del cinema mondiale e che ancora adesso vengono ricordate con nostalgia. Poi c’è lei, la divina. Greta Garbo, una donna non convenzionale sia per una bellezza diversa dai canoni del periodo, sia per un carattere fuori dal comune. Acclamata e osannata dalla critica a soli 36 anni, all’apice del successo, decide di abbandonare le scene e quel mondo che l’ha consacrata tra le stelle di Hollywood. Una bambina solitaria e malinconica Nata a Stoccolma, il 18 settembre 1905 in una famiglia di umili origini, il padre è un netturbino e la madre contadina. Greta Lovisa Gustafsso (questo il suo vero nome) fin da subito si rivela una ... Leggi su dilei (Di sabato 15 aprile 2023) Hollywood è il sogno di tutti coloro che desiderano diventare attori e sfondare nel mondo del cinema, è così oggi e lo è stato ancora di più nel passato. Ci sono tante dive che hanno fatto la storia del cinema mondiale e che ancora adesso vengono ricordate con nostalgia. Poi c’è lei, la, una donna non convenzionale sia per una bellezza diversa dai canoni del periodo, sia per un carattere fuori dal comune. Acclamata e osannata dalla critica a soli 36 anni, all’apice del successo, decide di abbandonare le scene e quel mondo che l’ha consacrata tra le stelle di Hollywood. Una bambina solitaria e malinconica Nata a Stoccolma, il 18 settembre 1905 in una famiglia di umili origini, il padre è un netturbino e la madre contadina.Lovisa Gustafsso (questo il suo vero nome) fin da subito si rivela una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Orsosognante : Greta Garbo – Bellezza favolosa e leggenda del cinema… ma anche donna enigmatica - Alessan33667232 : RT @SolcianskaM: Porti molto nel tuo cuore che non potrai mai condividere con un'altra persona..?? Greta Garbo war eine schwedisch-US-amerik… - Lilliflo : RT @SolcianskaM: Porti molto nel tuo cuore che non potrai mai condividere con un'altra persona..?? Greta Garbo war eine schwedisch-US-amerik… - SolcianskaM : Porti molto nel tuo cuore che non potrai mai condividere con un'altra persona..?? Greta Garbo war eine schwedisch-US… - germanshepard8 : #15aprile 1990 Muore Greta Garbo: Icona universale della storia del cinema, celebre per il fascino e la classe del… -