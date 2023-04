Gregorio Paltrinieri | “Non era facile fare il tempo di qualificazione per i Mondiali | 7’46” ad aprile non è male”

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) Sorride a metàdopo la sua prestazione negli 800 stile libero agli Assoluti primaverili di nuoto in vasca lunga che si stanno svolgendo a Riccione. L’argento olimpico in carica su questa distanza conquista il titolo tricolore, ma il suo 7:46.47 non basta per strappare il pass per il Mondiale di Fukuoka 2023. “ildinon era(7:44:00, ndr) – ha affermatodopo la sua prova ai microfoni di Rai Sport -. Io comunque sono contento perché è difficile gareggiare a marzo e adquando la mia condizione è ben distante da quella che vorrei che fosse. Se penso a questocome parte di un percorso non sono triste.” alla fine non è ...