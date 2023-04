Gran galà internazionale di stelle della danza | domenica la serata evento a San Severo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 aprile 2023)16 aprile 2023 sul palcoscenico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Sanandrà in scena lade, in occasione delGaladiappositamente creato per la Città di Sanda I.D.A. International Dance Award, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Sane il Teatro Pubblico Pugliese. Durante lo spettacolo verrà proiettato un cortometraggio, realizzato dall’associazione I.D.A. in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di San, che racconta alcuni siticittà del Foggiano attraverso la. Il cortometraggio è stato realizzato anche con il ...