Graduatoria interna di istituto, docente finalmente primo dopo anni di servizio in più scuole. Qualche collega potrebbe ancora prendere il suo posto? (Di sabato 15 aprile 2023) L'inserimento in coda, nella Graduatoria interna di istituto, è previsto solo per il primo anno di ingresso nell'organico dell'autonomia della nuova scuola di titolarità. L'articolo .

