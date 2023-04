Gp di Austin, Pecco Bagnaia conquista la pole position (Di sabato 15 aprile 2023) Austin – Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position nel Gran Premio della MotoGp ad Austin. Il campione del mondo partirà davanti ad Alex Rins su Honda Lcr ed a Luca Marini sulla Ducati non ufficiale del VR46 Team. Alle 22 ora italiana la gara sprint e domani il Gp. Nelle qualifiche della MotoGp ad Austin 4° Alex Marquez, 5° Bezzecchi e 6° Aleix Espargaró. Chiudono la top ten Quartararo, Vinales, Zarco e Miller. Questo lo schieramento valido per la Sprint di stasera alle 22 e per il GP di domenica alle 21. (Ansa)(foto@MotoGp/Twitter) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023)– Francescosu Ducati hato lanel Gran Premio della MotoGp ad. Il campione del mondo partirà davanti ad Alex Rins su Honda Lcr ed a Luca Marini sulla Ducati non ufficiale del VR46 Team. Alle 22 ora italiana la gara sprint e domani il Gp. Nelle qualifiche della MotoGp ad4° Alex Marquez, 5° Bezzecchi e 6° Aleix Espargaró. Chiudono la top ten Quartararo, Vinales, Zarco e Miller. Questo lo schieramento valido per la Sprint di stasera alle 22 e per il GP di domenica alle 21. (Ansa)(foto@MotoGp/Twitter) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...

