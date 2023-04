GP delle Americhe | Qualifiche MotoGP | in pole c’è Bagnaia!

(Di sabato 15 aprile 2023) Ultimo, meraviglioso, giro eposition conquistata. Francesco Bagnaia di Ducati partirà davanti a tutti nella Sprint Race e nella gara di domani che si svolgerà sull’asfalto a stelle e strisce di Austin. Una grande prova per il campione del mondo in carica dellache all’ultimo respiro si è tolto la grande soddisfazione, dopo la delusione argentina, di staccare il miglior tempo in questa sessione cronometrata. Alle sue spalle Alex Rins di Team LCR Honda (secondo) e Luca Marini di Mooney VR46 Racing Team (terzo) che certifica quanto di buono mostrato in pista tra ieri e la giornata odierna. GP: ecco la griglia di partenza della Top 10 Dietro al trio che ha scritto il podio virtuale nelledel GP ...

