Google: in arrivo un nuovo “Pixel mini” con display compatto (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Google sembra voler seguire una strategia già testata e abbandonata da Apple. Il colosso di Mountain View potrebbe infatti rilasciare un nuovo smartphone Pixel con display particolarmente compatto riprendendo quanto messo in atto da Apple che ha abbandonato la serie di iPhone mini con il suo ultimo iPhone 13. Google potrebbe rivolgere il suo Pixel 8 a quella fetta di utenti ancora interessata agli smartphone dalle dimensioni compatte rispetto ai modelli rilasciati dalle varie aziende negli ultimi anni. Le dimensioni ridotte in alcuni casi sono favorite per via della maggiore praticità d’utilizzo e Google potrebbe voler cogliere l’occasione e seguire una strada opposta rispetto ai suoi rivali. Google ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroidsembra voler seguire una strategia già testata e abbandonata da Apple. Il colosso di Mountain View potrebbe infatti rilasciare unsmartphoneconparticolarmenteriprendendo quanto messo in atto da Apple che ha abbandonato la serie di iPhonecon il suo ultimo iPhone 13.potrebbe rivolgere il suo8 a quella fetta di utenti ancora interessata agli smartphone dalle dimensioni compatte rispetto ai modelli rilasciati dalle varie aziende negli ultimi anni. Le dimensioni ridotte in alcuni casi sono favorite per via della maggiore praticità d’utilizzo epotrebbe voler cogliere l’occasione e seguire una strada opposta rispetto ai suoi rivali....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Google: in arrivo un nuovo 'Pixel mini' con display compatto - - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus Part Time, 550 euro in arrivo col riesame domanda INPS: chi ha diritto… - pep192 : @AntoDamiano1996 io no, ho dato giusto un'occhiata al live di Google (ed è in arrivo il primo 0 di giornata al pronotwitter) - leccesocialtour : Salento, nuovo autovelox sulla Lecce-Gallipoli. Altri due in arrivo sulle strade dei turisti - La Repubblica - bizcommunityit : Mercati: tonfo del 10% in arrivo per 3 motivi #finanzaemercati -