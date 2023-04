Come non citare, infatti, l'iconico taglio caschetto con molletta di lato diTenenbaum, nel ... Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: #: Lady Gaga è un catalogo ...Ma dimenticate le codine dalle punte pastello sfoggiate daRobbie: dalle prime foto ... Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: #: Taylor Swift e lo spettacolo della ...Come non citare, infatti, l'iconico taglio caschetto con molletta di lato diTenenbaum, nel ... Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: #: Lady Gaga è un catalogo ...

Goodhairday: Margot Robbie dai capelli entrati nell'Olimpo delle bionde Vanity Fair Italia