Goffredo Cerza assalito dai fotografi | il video sui social

Leggi su tvzap

(Di sabato 15 aprile 2023) Personaggi Tv., il fidanzato di Aurora Ramazzotti, è statodaiquesta mattina, mentre si trovava a fare una passeggiata con il figlio Cesare. Il piccolo è nato lo scorso 30 marzo 2023.ha documentato l’accaduto sul suo profilo, senza però proferire parola. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Enrico Papi racconta per la prima volta un clamoroso retroscena su Ilary Blasi Leggi anche: Milly Carlucci, ecco chi è sua figlia: la bellissima notizia Il compagno di Aurora Ramazzotti, era uscito per fare una passeggiata insieme al piccolo Cesare Augusto, primo figlio della coppia nato appena due settimane fa. Proprio mentre passeggiava in Piazzale Giulio Cesare, a Milano, il ragazzo si è trovato di fronte un esercito di paparazzi ...