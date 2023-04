Glionna | «Ho visto il portiere | ho provato a tirare Molto felice»

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 aprile 2023) L’attaccante della Roma Benedetta, autrice di una doppietta, ha parlato della vittoria sull’Inter Women di quest’oggi su La7. MAGIA – Benedettaha parlato del suo tiro e dei gol segnati con l’Inter Women: «Riguardo quel tiro hoilfuori e ho. Stiamo lavorando bene, siamo un bel gruppo e abbiamo bene in mente gli obiettivi. Siamo dalla stessa parte e cerchiamo di lavorare in questo modo. Ho fatto già una doppietta all’Inter, me la ricordobene col Verona ed ero contenta. Riguardo alla prossima partita sicuramente da lunedì cominceremo a pensarci, adesso ripensiamo al match di oggi, domani ci riposiamo e poi testa alla Juventus». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...