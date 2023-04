Gli Usa messi in crisi dai palloni spia cinesi: intelligence spalle al muro (Di sabato 15 aprile 2023) La fuga di notizie non sembra arrestarsi. Le agenzie di intelligence statunitensi erano a conoscenza dell'esistenza di diversi palloni spia cinesi e non sono riuscite a chiarire fino in fondo le vere capacità tecnologiche di quello che ha sorvolato gli Stati Uniti a gennaio e febbraio. È quanto emerge da documenti di intelligence top secret di cui si è venuti a conoscenza con le notizie top secret trapelate dal Pentagono per la quale è accusato il 21enne Jack Teixeira, un membro della Massachusetts Air National Guard. A ricostruire la situazione è il Washington Post, che precisa che il pallone spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti quest'anno, chiamato Killeen-23 dalle agenzie di intelligence statunitensi, trasportava una serie di sensori e antenne che ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) La fuga di notizie non sembra arrestarsi. Le agenzie distatunitensi erano a conoscenza dell'esistenza di diversie non sono riuscite a chiarire fino in fondo le vere capacità tecnologiche di quello che ha sorvolato gli Stati Uniti a gennaio e febbraio. È quanto emerge da documenti ditop secret di cui si è venuti a conoscenza con le notizie top secret trapelate dal Pentagono per la quale è accusato il 21enne Jack Teixeira, un membro della Massachusetts Air National Guard. A ricostruire la situazione è il Washington Post, che precisa che il pallonecinese che ha sorvolato gli Stati Uniti quest'anno, chiamato Killeen-23 dalle agenzie distatunitensi, trasportava una serie di sensori e antenne che ...

