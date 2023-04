Gli Ultras tornano al Maradona: appello ai tifosi per Napoli-Milan di Champions League (FOTO) (Di sabato 15 aprile 2023) Gran bella notizia la pace fatta tra il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, e gli Ultras della squadra azzurra. I rappresentanti del tifo organizzato hanno diffuso un comunicato spiegando la ritrovata serenità tra le parti, ma soprattutto hanno fatto un appello a tutti i supporters azzurri in vista delle prossime gare della stagione, a partite dalla sfida di martedì sera contro il Milan in Champions League. Di seguito il testo del comunicato: Avanti Napoli: ora insieme fino alla vittoria! Non ci dilungheremo sull’incontro a cui abbiamo partecipato oggi su invito del Presidente De Laurentiis. In confronto tra noi Ultras e lui è stato sereno, chiaro e proficuo per il futuro. Così come De Laurentiis ha riconosciuto l’importanza ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 aprile 2023) Gran bella notizia la pace fatta tra il presidente della SSC, Aurelio De Laurentiis, e glidella squadra azzurra. I rappresentanti del tifo organizzato hanno diffuso un comunicato spiegando la ritrovata serenità tra le parti, ma soprattutto hanno fatto una tutti i supporters azzurri in vista delle prossime gare della stagione, a partite dalla sfida di martedì sera contro ilin. Di seguito il testo del comunicato: Avanti: ora insieme fino alla vittoria! Non ci dilungheremo sull’incontro a cui abbiamo partecipato oggi su invito del Presidente De Laurentiis. In confronto tra noie lui è stato sereno, chiaro e proficuo per il futuro. Così come De Laurentiis ha riconosciuto l’importanza ...

