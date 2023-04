“Gli hanno già comunicato tutto”. Massimiliano Ossini, cosa si è saputo dai corridoi Rai (Di sabato 15 aprile 2023) Nelle scorse ore è uscita fuori una voce importante su Massimiliano Ossini, infatti la Rai ha preso una decisione sul suo futuro. Il pubblico ha seguito quest’anno con grande interesse Unomattina, ma c’era grande attesa per scoprire cosa fosse stato deciso dai vertici della tv di Stato. E ora sembra che siamo arrivati ad una scelta definitiva. Presumibilmente è già stato contattato dai vertici e quindi messo al corrente di ciò che dovrà fare nei prossimi mesi dal punto di vista lavorativo. Recentemente Massimiliano Ossini, prima che sapesse tutto sulla Rai e la decisione assunta, aveva ricevuto una notizia grandiosa per quanto concerne gli ascolti televisivi. Con una media del 22,5% e più di 1 milione di telespettatori mercoledì 1° marzo Unomattina, il programma condotto da ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Nelle scorse ore è uscita fuori una voce importante su, infatti la Rai ha preso una decisione sul suo futuro. Il pubblico ha seguito quest’anno con grande interesse Unomattina, ma c’era grande attesa per scoprirefosse stato deciso dai vertici della tv di Stato. E ora sembra che siamo arrivati ad una scelta definitiva. Presumibilmente è già stato contattato dai vertici e quindi messo al corrente di ciò che dovrà fare nei prossimi mesi dal punto di vista lavorativo. Recentemente, prima che sapessesulla Rai e la decisione assunta, aveva ricevuto una notizia grandiosa per quanto concerne gli ascolti televisivi. Con una media del 22,5% e più di 1 milione di telespettatori mercoledì 1° marzo Unomattina, il programma condotto da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : La pandemia ha dato l’ultima spinta alla deriva dei giudici costituzionali: parlano apertamente di valutare le atti… - giorgio_gori : Nel giorno in cui Confagricoltura denuncia la mancanza di 200mila addetti, il governo abolisce il permesso speciale… - JamesLucasIT : Questa foto del fiume Odeleite, situato nel Portogallo meridionale, ha fatto il giro dei social media cinesi qualch… - anna807c : RT @SimoneCristao: Gli errori di Di Bello al VAR non hanno alcuna spiegazione tecnica Al pari di Massa che non vede in live né il pestone… - Ealloraditelo : RT @giorgio_gori: Nel giorno in cui Confagricoltura denuncia la mancanza di 200mila addetti, il governo abolisce il permesso speciale di so… -