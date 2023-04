Gli abiti più frizzanti da indossare il sabato sera per sbalordire tutti (Di sabato 15 aprile 2023) Chi più, chi meno, ricordiamo tutte come era essere teenager spensierate. Tra una verifica a scuola e la prima cotta, ci preparavamo con la nostra migliore amica il sabato sera… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 15 aprile 2023) Chi più, chi meno, ricordiamo tutte come era essere teenager spensierate. Tra una verifica a scuola e la prima cotta, ci preparavamo con la nostra migliore amica il… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rossell65740166 : @Lilyden4 Gli abiti più orrendi visti al gf da sempre … poi non parliamo di chi li indossa ???????????? - ale112019 : RT @suaperfidia: Sembra che l'anima nell'addormentarsi deponga i suoi pensieri, le immagini passate, così come si depongono gli abiti in u… - crucant : RT @suaperfidia: Sembra che l'anima nell'addormentarsi deponga i suoi pensieri, le immagini passate, così come si depongono gli abiti in u… - newferruccio : RT @suaperfidia: Sembra che l'anima nell'addormentarsi deponga i suoi pensieri, le immagini passate, così come si depongono gli abiti in u… - SalvatoreCaroni : RT @suaperfidia: Sembra che l'anima nell'addormentarsi deponga i suoi pensieri, le immagini passate, così come si depongono gli abiti in u… -