Gli 80 euro di Giorgia Meloni. L’idea della premier: fare come Renzi per vincere le Europee (Di sabato 15 aprile 2023) La premier Giorgia Meloni ha un piano per vincere le elezioni europee del 2024. Che prevede di copiare lo schema di Matteo Renzi che ebbe successo nel 2014. E un progetto bandiera con una cifra in testa: 80 euro. Non a caso, spiega oggi il Corriere della Sera, nelle riunioni della task force incaricata sono stati evocati «gli ottanta euro di Renzi». Che dieci anni fa, giunto da poco a Palazzo Chigi ottenne un plebiscito alle europee. Anche grazie a quell’aumento in busta paga. Per questo, spiega il quotidiano, il Def presentato dal governo è così scarno. La tesi accreditata all’interno dell’esecutivo è che Meloni abbia una carta coperta. Sarà tutto più chiaro ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Laha un piano perle elezionipee del 2024. Che prevede di copiare lo schema di Matteoche ebbe successo nel 2014. E un progetto bandiera con una cifra in testa: 80. Non a caso, spiega oggi il CorriereSera, nelle riunionitask force incaricata sono stati evocati «gli ottantadi». Che dieci anni fa, giunto da poco a Palazzo Chigi ottenne un plebiscito allepee. Anche grazie a quell’aumento in busta paga. Per questo, spiega il quotidiano, il Def presentato dal governo è così scarno. La tesi accreditata all’interno dell’esecutivo è cheabbia una carta coperta. Sarà tutto più chiaro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (MF-Milano Finanza) Steven #Zhang ritenuto inadempiente per 250 milioni di euro a Hong Kong. Gli istituti bancari o… - AngeloCiocca : Maximulta da 20 a 60 mila euro per chi distrugge o deteriora beni culturali, e da 10 a 40 mila per chi imbratta ben… - fratotolo2 : 'Uno a 90 anni è un rinc@gli@nit@ con problemi di demenza senile' #Bassetti dovrà sborsare agli eredi del premio N… - DipRoss : RT @erretti42: L’uomo ombra di Solinas stipendiato dalla ditta cui la Regione dà gli appalti - Il Fatto Quotidiano Ecco che come usano il… - thelondonboys47 : RT @erretti42: L’uomo ombra di Solinas stipendiato dalla ditta cui la Regione dà gli appalti - Il Fatto Quotidiano Ecco che come usano il… -