(Di sabato 15 aprile 2023) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, ai microfoni di DAZN hato ildi Lucianoper la partita contro l’Hellas Verona. Il direttore sportivo della SSC Napoli, Cristiano, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Hellas Veronando le scelte fatte dal mister azzurro Lucianoriguardo aldella squadra messo in campo al Maradona: “I cambi? Ovvio,giocato pochi giorni fa una partita molto dispendiosa, il mister ha fatto scelte per vincere questa partita e risparmiare un po’ di forze per martedì. Crediamo di avere dei ragazzi straordinari, si sono allenati molto bene, hanno condiviso gioie e doloriinsieme ...

Giuntoli spiega il turnover di Spalletti: "Abbiamo bisogno di tutti" napolipiu.com

Il direttore sportivo della SSC Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN: 'Abbiamo grande fiducia in tutta la squadra'.Il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha optato per un abbondante turnover per questo match: lo scopo è preservare le energie in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions contro il ...