Giudice nega ad avvocato legittimo impedimento per ricovero figlio

(Adnkronos) – E' un caso la vicenda accaduta in Tribunale, e denunciata con una nota dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dove un Giudice ha negato il legittimo impedimento ad una avvocatessa, nonostante questa avesse documentato la necessità di assistere il figlio di due anni, ricoverato al Bambino Gesù per un intervento in day hospital. Una scelta presa contro il parere del pubblico ministero, motivata col fatto che il bambino avrebbe potuto essere accompagnato in ospedale dal padre. Di qui la decisione del magistrato di procedere con l'udienza ascoltando un testimone. La collega ha denunciato la vicenda in un video sui social, subito diventato virale in poche ore. "Non è la prima volta che capita un episodio del genere nel Tribunale di Roma – commenta il Presidente del Coa Roma ...

