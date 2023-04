Giro di Sicilia 2023 | Damiano Caruso | “Sono dispiaciuto per il risultato”

(Di sabato 15 aprile 2023) Niente da fare peraldi. Dopo il successo della scorsa stagione, l’italiano della Bahrain – Victorious non è riuscito a fare altrettanto bene quest’anno e ha dunque dovuto accontentarsi della 10ma posizione finale, a 3’02” di ritardo dal vincitore Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team). Il distacco diè maturato praticamente tutto nella tappa di ieri. Nell’ultima frazione di questa corsa italiana, il corridore nato a Ragusa era partito addirittura all’attacco nella fase conclusiva insieme a Lutsenko, ma poi a 25 km dall’arrivo ha finito le energie e ha via via perso sempre più terreno fino a terminare la tappa in undicesima posizione.di: colpo doppio di Alexey Lutsenko, ...

Giro di Sicilia, a Giarre trionfa il kazako Lutsenko; 2° Meintjes, 3° Albanese La Gazzetta dello Sport

L' Astana Qazaqstan è in gruppo dal 2007 e nella sua ormai decennale storia ha vinto 3 Giri d'Italia, 2 Tour de France, 2 Vuelta a España, 2 Giri di Lombardia e 3 Liegi-Bastogne-Liegi. Quindi chiunque ...